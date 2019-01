Végre hivatalosan is véglegesítették a MotoGP 2019-es naptárát

Szeretnél élőben szurkolni kedvenc motorversenyződnek az augusztus első hétvégéjén sorra kerülő Cseh Nagydíjon? Rendeld meg jegyshopunkon keresztül a belépődet a MotoGP brnói futamára – január végéig kedvezményes áron!

Március 10. Katari Nagydíj Losail Március 31. Argentin Nagydíj Termas de Rio Hondo Április 14. Amerikai Nagydíj Austin (COTA) Május 5. Spanyol Nagydíj Jerez Május 19. Francia Nagydíj Le Mans Június 2. Olasz Nagydíj Mugello Június 16. Katalán Nagydíj Barcelona-Catalunya Június 30. Holland TT Assen Július 7. Német Nagydíj Sachsenring Augusztus 4. Cseh Nagydíj Brno Augusztus 11. Osztrák Nagydíj Red Bull Ring Augusztus 25. Brit Nagydíj Silverstone Szeptember 15. San Marinó-i Nagydíj Misano Szeptember 22. Aragóniai Nagydíj Motorland Aragón Október 6. Thaiföldi Nagydíj Buriram Október 20. Japán Nagydíj Motegi Október 27. Ausztrál Nagydíj Phillip Island November 3. Malajziai Nagydíj Sepang November 17. Valenciai Nagydíj Valencia

Hát, ennek már itt volt az ideje – mondhatnánk a hétfő délutáni közlemény kapcsán, amely arról szólt, hogy hivatalossá, véglegessé, tutibiztossá vált a gyorsaságimotoros-világbajnokság 2019-es versenynaptára. Ugyanis az a verzió, amelyet még szeptemberben publikáltak, még csak szép magyar szóval provizórikusnak minősült, szóval elméletileg benne volt a pakliban, hogy aki idejekorán foglal magának szállást vagy kezdi el a jegyárusítást – mint mi Brno kapcsán –, az bizony majd jól pórul jár.De hát nem a Superbike-vb-ről vagy a WTCC/WTCR-ről van szó, amelyek olykor kényükre-kedvükre nyúlnak bele még akár szezon közben is a menetrendbe, néha anélkül, hogy arról egy kétsoros kis kommünikét küldenének róla a médiának, hanem a MotoGP-ről, amelynél így hirtelen nem is tudom, volt-e példa utólagos módosítgatásra az utóbbi bő tíz szezonban az adott naptári évben (bár most így rémlik némi variálás egy Német Nagydíj-időponttal, de talán még az is bőven az előző esztendőben zajlott).Most sincs változás, és szerencsére volt is annyi eszem, hogy anno elmentettem az előzetes változatot, úgyhogy most nem kellett azt újfent bepötyögnöm és/vagy kimásolnom valahonnan, hanem csak be tudom ide dobni – íme, tehát a végleges 2019-es MotoGP-versenynaptár: