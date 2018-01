Rossi nem vált vissza a 2016-os Yamahára

Szeretnél élőben szurkolni a kedvenc motorversenyződnek az augusztus első hétvégéjén megrendezésre kerülő Cseh Nagydíjon? Akkor van egy ajánlatunk számodra: az előző évekhez hasonlóan idén is megvásárolhatod a belépőjegyedet a jegyshopunkon keresztül a MotoGP brnói futamára! (x)

„Sikerült javítanunk a beállításokon, így már sokkal stabilabb a motor a kanyarbejáratokon, emellett a csapat változtatott kicsit a gép elején is. Ennek köszönhetően erős voltam a féktávokon”

„Az elején jobban éreztem magam a 2016-os motorral, de a Yamaha jobban örül neki, ha a 2017-est használom. Ráadásul Vinales is jól tud menni vele, szóval talán nekem kicsit több időbe kerül, de én is rá fogok érezni. A gyári csapat szempontjából előnyösebb, ha mindkét versenyző ugyanazt a motort használja, így ezen az úton kell folytatnunk. Az eredmények biztatók, hiszen most már sokkal több dolgot értünk.”

„Nagyon szeretem ezt a pályát, és örülök, hogy ez következik a naptárban. Remélem, jobb lesz a pálya állapota, mint tavaly, mert akkor nagyon nehéz helyzetben voltunk. Igyekszünk a lehető legjobban dolgozni, hogy ismét dobogóra állhassunk!”

Valentino Rossi számára nem alakult a legjobban a téli holtszezon, amely során szinte csak szenvedett, miközben új kollégája, Maverick Vinales az összes helyszínen a leggyorsabbnak bizonyult. A fiatal spanyol aztán a katari évadnyitót is behúzta, az olasz lemaradása a futamon azonban már nem volt olyan nagy, és végül dobogós helyezéssel indította a 2017-es esztendőt. Rossi szerint a javulás a pénteki edzésen elért előrelépésnek volt köszönhető, éppen ezért most már semmiképp sem opció számára, hogy visszatérjen a Tech3 Yamaha pilótái által idén is használt, 2016-os specifikációjú Yamahához:– idézi szavait a Motorsport.com.Rossi legközelebb az előttünk álló hétvégén, az Argentin Nagydíjon gurul pályára, ahol két éve emlékezetes győzelmet aratott. A „Doktor” éppen ezért szeretne újra felállni a pódiumra – bár tisztában van vele, hogy sok függ majd a termasi aszfalt állapotától:– fogalmazott a 38 éves motoros.